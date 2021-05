Convocato Consiglio comunale a Vinci, tra i temi la Tari

Il sindaco Giuseppe Torchia ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per mercoledì 26 maggio alle ore 21.30. La seduta dell’Assise cittadina si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. L’ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Presa d'atto prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi degli art. 166 e 176 del d. lgs. 267/2000;

3. Determinazione del numero di rate e delle scadenze della Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021;

4. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

5. Bilancio di previsione 2021-2023 - Variazione agli stanziamenti;

6. Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche - Modifica;

7. Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 comma 8 dlgs n° 50/2016 anni 2020-2021- Prima modifica - Approvazione;

8. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Modifiche;

9. Riqualificazione Sp 13 - Montalbano - Mediante la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole - 2° lotto - Approvazione progetto definitivo;

10. Conferimento cittadinanza onoraria del comune di vinci al milite ignoto;

11. Gruppi consiliari Democratici per Vinci e Scipioni per Vinci - capigruppo Francesco Marzocchini e Alessandro Scipioni - Mozione: giustizia per Niccolò Ciatti.

Fonte: Ufficio Stampa