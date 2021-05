Crédit Agricole inaugura gli spazi dell'Atelier Shalom in piazza Buonaparte

Venerdì 14 maggio sono stati inaugurati i nuovi locali che Crédit Agricole Italia ha concesso in comodato gratuito al Movimento Shalom, situati nello storico palazzo di piazza Buonaparte a San Miniato.

I presenti - il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli con l’Assessore alla Cultura Loredano Arzilli e il Consigliere Michele Fiaschi, l’Assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini, il Vescovo di San Miniato Mons. Migliavacca, il Responsabile della Direzione Regionale Toscana di Crédit Agricole Italia Massimo Cerbai e il Vicepresidente della Fondazione CR San Miniato Giovanni Urti - hanno sottolineato l’importanza di un centro come l’Atelier che offre ai ragazzi di San Miniato e alle loro famiglie un luogo in cui trovare un sostegno per i compiti e per le attività extra scolastiche, ma soprattutto un ambiente di aggregazione e di condivisione, dove sperimentare i valori fondamentali della solidarietà e della fratellanza.

I nuovi locali, in cui l’Atelier e gli uffici del Movimento Shalom si sono già trasferiti dai primi di marzo, hanno permesso di svolgere ulteriori attività con i ragazzi: dal lunedì al venerdì l’Atelier accoglie tra i 20 e i 30 bambini con la mensa (in collaborazione con il servizio mensa del Comune), il sostegno scolastico oltre ad attività ludiche e laboratori multidisciplinari, offrendo così un importante sostegno alle famiglie del territorio.

L’inaugurazione, resasi possibile solo ora a causa della pandemia, sottolinea l’importanza di poter disporre di questi spazi che possono così tornare al servizio della comunità locale ed essere utilizzati appieno, grazie alla disponibilità di Crédit Agricole Italia.

Nei locali dello storico palazzo di piazza Buonaparte, infatti, sarà possibile avviare nuove attività per i bambini e i ragazzi di San Miniato: a settembre inizieranno i corsi di musica e un servizio dedicato ai bambini e ragazzi con DSA. Nel frattempo, si sono aperte le iscrizioni per i centri estivi, con un’ampia offerta per i ragazzi dai 4 ai 15 anni: dal 14 giugno al 30 luglio, nei nuovi locali dell’Atelier si svolgeranno i centri estivi per i bambini delle scuole materne e elementari. Sul sito del Movimento Shalom sono disponibili tutte le proposte (https://www.movimento-shalom.org/estate-shalom-2021/).

Fonte: Crédit Agricole Italia