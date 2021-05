Lavori alla pubblica illuminazione in via Carducci e via Pascoli

Il Comune di Montemurlo informa che domani, 26 e giovedì 27 maggio i lampioni dell'illuminazione pubblica in via Pascoli e in via Carducci, in centro a Montemurlo, rimarranno spenti per consentire lo spostamento di alcuni cavi elettrici. La situazione, salvo imprevisti, dovrebbe tornare alla normalità dalla serata di venerdì 28 maggio.

In questi giorni, nell'ambito del progetto del nuovo centro cittadino, inoltre, sono in corso i lavori di piantumazione di alberi e fiori nelle nuove aiuole in via Fratelli Rosselli (intersezione con via Carducci), in via Carducci e in via Pascoli. Le strade saranno abbellite con alberi da frutto, come i peri da fiore, ed altre essenze arboree decorative. Nuovo look anche per le nuove rotatorie si trovano tra via Rosselli e via Carducci, tra via Montalese evia Pascoli e tra via Pascoli e via Carducci, dove saranno piantate delle rose.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa