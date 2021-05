Lavori alla biblioteca, cambia la viabilità a Empoli

Ancora lavori in corso nella zona della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, il cui edificio principale è sottoposto a un’opera di consolidamento e restauro.

Da venerdì 28 maggio e, se necessario anche sabato 29 maggio 2021, Via Leonardo da Vinci sarà chiusa per lo smontaggio della gru di cantiere della biblioteca.

Le operazioni cominceranno alle 9 di venerdì prossimo 28 maggio quindi non ci saranno problemi per l’entrata degli alunni nel plesso scolastico.

Per l’uscita pomeridiana le famiglie dei bambini potranno passare da Largo della Resistenza e Piazza XXIV Luglio.

Nel caso in cui i lavori dello smontaggio terminassero già nella giornata di venerdì la strada verrà immediatamente riaperta. Qualora occorresse anche la giornata di sabato la chiusura di Via Leonardo Da Vinci (tratto da Via dei Neri a Via Cavour) si protrarrà anche in orario notturno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa