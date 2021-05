Mercato e maltempo, FdI: "Il Comune di Pontedera accolga la richiesta degli ambulanti"

Gli ambulanti del mercato di Pontedera in condizioni meteorologiche avverse devono essere liberi di anticipare l’orario di uscita, senza rischiare di subire sanzioni da centinaia di euro. Il regolamento così com’è oggi è assurdo: non fa altro che danneggiare e penalizzare gli operatori del mercato. Per questo motivo appoggiamo in pieno la petizione di Fiva Confcommercio, e nella seduta del prossimo Consiglio comunale porteremo la richiesta della stragrande maggioranza degli ambulanti che vogliono avere la facoltà di modificare l’orario di uscita in condizioni di maltempo. È fondamentale dare la giusta attenzione alla richiesta pervenuta da chi, in questi mesi, è stato penalizzato non solo dalla pandemia ma anche dalle decisioni scellerate dell’amministrazione, che ha rubato spazio agli ambulanti del mercato di Pontedera prima col tendone per i test d’ingresso dell’università e adesso col tendone vaccinale

Matteo Bagnoli

Barbara Badalassi