Ponte a Isola, si parla del protocollo nel Consiglio della MetroCittà di Firenze

Il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha convocato mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 11, in modalità di videoconferenza.

In discussione e approvazione una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, le spese per la messa in sicurezza della Sp 70 'Imprunetana per Pozzolatico' e per la Sr 302 Brisighellese-Ravennate interessata da un frana al km 39+600, il riassetto della viabilità in seguito alla conclusione dei lavori di completamento della circonvallazione di Rignano sull'Arno Sp 89 del Bombone.

All'ordine del giorno anche lo schema di protocollo d'intesa per la progettazione del Ponte sull'Elsa, in località Isola San Miniato, l'accordo con la Regione Toscana per la prosecuzione del progetto 'Muoversi in Toscana info' fino al 31 dicembre 2021, l'adesione della Città Metropolitana di Firenze alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e approvazione dello statuto.

