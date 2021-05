Pubblica assistenza del litorale pisano: il supporto per la prenotazione dei vaccini anti-Covid anche a Calambrone

E’ stato implementato il servizio attivato dalla Pubblica assistenza del litorale pisano per offrire un supporto gratuito a chi necessita di un aiuto nella prenotazione del vaccino anti-Covid. Da alcuni giorni le persone che hanno bisogno di assistenza possono infatti rivolgersi, muniti di codice fiscale, anche alla sezione di Tirrenia-Calambrone della Palp, in Viale del Tirreno 359, tutti i mercoledì in orario 9-12: qui un volontario effettuerà la prenotazione per il vaccino per le fasce di età aperte dal portale regionale.

Il servizio - nato dalla sinergia tra Comune di Pisa, Palp, Sib-Confcommercio Pisa e Farmacia Bernini di Marina di Pisa, con il sostegno di diversi sponsor - era già attivo da fine aprile nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9 alle ore 12, presso la sede Palp in via della Repubblica Pisana 68 a Marina di Pisa. Ad oggi sono circa un’ottantina le persone che hanno usufruito del servizio.

«Il Comune – dichiara l’assessore al sociale Gianna Gambaccini – ha voluto sostenere con il proprio patrocinio questa iniziativa, nata da una proposta di Sib-Confcommercio e Pubblica assistenza del litorale, e sostenuta anche da diversi sponsor. Il servizio si rivolge a tutti i cittadini del territorio, in particolare anziani e fasce fragili, che non sono dotati degli strumenti o delle competenze informatiche necessarie per prenotare i vaccini anti-Covid sul portale della Regione Toscana. In nemmeno un mese sono state circa 80 le persone che si sono rivolte alla Palp per richiedere il supporto degli operatori: un numero importante che dimostra l’utilità dell’iniziativa e che ha portato ad all’implementazione del servizio».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa