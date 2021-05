Sequestrata Rolls Royce con interni in pelle di coccodrillo specie protetta

Sequestrata dalla guardia di finanza e dall'Agenzia Dogane e Monopoli di Livorno una Rolls Royce importata dalla Russia per una società di Roma con la tappezzeria interna in pelle di coccodrillo (sedili, braccioli e portiere interne). Il coccodrillo era una specie protetta inserita nella tutela della Convenzione internazionale di Washington sulla protezione delle specie.

L’auto di lusso è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria in merito alla possibilità di procedere all’asportazione degli inserti di pelle e l’importatore è stato denunciato per il reato previsto dalla legge n. 150/92.

Sono sempre più numerosi i sequestri di merci e oggetti ottenuti con l’utilizzo di specie protette o in via di estinzione, segno che è sempre alta l’attenzione di ADM e GdF per questo genere di reati.