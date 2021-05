Servizio antincendi boschivi, parte il nuovo corso delle Misericordie sanminiatesi

Parte il nuovo corso per aspiranti operatori volontari del servizio antincendi boschivi delle Misericordie sanminiatesi. Il corso è organizzato dalle Misericordie di San Miniato Basso e San Miniato. Inizia il 28 Maggio alle 21 e prosegue il 29 e 30 Maggio 2021.

Per diventare una volontaria o un volontario dell'organizzazione regionale antincendi boschivi è necessario essere maggiorenni e iscritti a una associazione di volontariato AIB (Antincendio boschivo) come le Misericordie sanminiatesi che sono convenzionate con la Regione Toscana. Il primo passo da compiere è aderire a questo primo corso.

Telefonandoci riceverai le informazioni utili e potrai soddisfare le tue curiosità parlando direttamente con chi, prima di te, ha fatto la tua stessa scelta di avvicinarsi al mondo del volontariato. I volontari AIB con i quali entrerai in contatto ti racconteranno perché hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero alla difesa e salvaguardia del patrimonio naturale e in modo particolare alla lotta attiva contro gli incendi. Sono uomini e donne di tutte le età che conoscono molto bene il territorio in cui operano e possono per questo collaborare con le altre strutture del servizio regionale all’organizzazione di squadre in grado di intervenire in modo rapido ed efficace sugli incendi.

L’opera dei volontari si è dimostrata indispensabile in tante occasioni e il loro apporto è determinante, ecco perché ti invitiamo a partecipare al nostro corso.

Programma del corso

Venerdì 28 Maggio

ore 21 - sede Misericordia di San Miniato Basso Piazza Cuoco

Sabato 29 Maggio

ore 8.30-19.30 con pausa pranzo - sede Misericordia di San Miniato Via A.Conti 44 (centro storico)

Domenica 30 Maggio

8.30-13 prove pratiche in bosco

Pausa pranzo

14.30 proseguo con successivo esame finale - sede Misericordia San Miniato Basso Piazza Cuoco

Cosa serve per iscriversi ?

Buona volontà e disponibilità, avere compiuto 18 anni, predisposizione a lavorare in TEAM, non avere pendenze penali.

Come iscriversi ?

Chiamando allo 0571401000 o al 338-4549497, oppure iscrivendosi online cliccando su: https://tinyurl.com/CORSOAIB

Fonte: Misericordia di San Miniato