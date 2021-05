Tripletta per gli U18 dell'Etrusca Basket: verso il girone di ritorno

Etrusca Basket San Miniato - Pielle Livorno 69 - 38

Tabellino: Bettini 8, Castaldi 4, Dell'Unto, Donati 10, Ermelani 2, Gori 4, Masoni, Montini, Scomparin 19, Speranza 6, Tamburini 10, Vanni 6. All. Regoli, Ass. Petrolini.

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Regoli e Petrolini che sconfiggono in casa Pielle Livorno per 69-38. Punteggio mai in discussione fin dalle prime battute, con i cangurini che chiudono virtualmente la contesa sul 24-9. Prestazione non eccezionale sul piano del gioco, con molte palle perse evitabili e qualche distrazione di troppo che, in circostanze diverse, avrebbe reso più difficile la contesa per i 2 punti. Vincere non è comunque mai banale, perciò complimenti ai ragazzi per l'ottima partenza in campionato. Da sabato inizia il girone di ritorno, ospite a Fontevivo Libertas Livorno.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa