Oggi è stata ufficializzata la vendita della Tenuta di Castelfalfi da parte della TUI Group alla famiglia Lohia che detiene interessi in numerosi campi e in particolare nel comparto dell'industria chimica. L’Amministrazione Comunale di Montaione è da sempre attenta alle vicende di Castelfalfi per l’importanza che il progetto riveste per questa parte di Toscana e che riguarda l'omonimo borgo, la frazione ed un territorio di circa 1.100 ettari.

Il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi ha così commentato la notizia:

“A nome della comunità montaionese voglio ringraziare pubblicamente la TUI Group per aver dato vita da oltre un decennio al progetto Castelfalfi. Un progetto che attraverso la controllata Tenuta di Castelfalfi SpA ha visto concretizzare il più grande investimento del nuovo secolo in Toscana. Un progetto, ancora non terminato, che ha consentito uno sviluppo socio economico senza precedenti per il nostro Comune, e non solo, grazie alle centinaia di milioni di euro investiti ed alla creazione di centinaia di posti di lavoro fra assunzioni dirette ed indotto.

Senza la perseveranza e la passione della TUI e dei suoi manager, che nel tempo si sono succeduti, tutto questo non sarebbe stato possibile. E’ stato un privilegio poter collaborare proficuamente per tanti anni con un così importante interlocutore. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e della comunità che mi onoro di rappresentare, auguro alla società tedesca nuovi e importanti successi imprenditoriali.

Nel dare il benvenuto nel nostro territorio alla nuova proprietà, anch’essa parte di un gruppo imprenditoriale di livello mondiale, che fa capo al Signor SP Lohia, noto anche per le numerose attività benefiche, riconfermo la massima disponibilità ad un proficuo confronto per l’ulteriore sviluppo del progetto Castelfalfi, che per Montaione rappresenta “il progetto”, affinché esso possa continuare a coniugare, così come è stato sino

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa