Ambasciatore di Francia in visita a Pisa

L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset sarà in visita ufficiale a Pisa nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 maggio. Incontrerà alcune realtà accademiche e di ricerca del territorio: la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna nella città di Pisa, e l’Osservatorio Gravitazionale Europero (EGO), che ospita l’interferometro per le onde gravitazionali, Virgo.

Christian Masset, oltre che dalla moglie, sarà accompagnato dal Console generale di Francia a Milano Cyrille Rogeau.

Prima tappa della visita è la Scuola Normale, nel pomeriggio di giovedì. Fondata sul modello della École normale supérieure di Parigi, la Scuola universitaria pisana di Piazza dei Cavalieri intrattiene collaudate collaborazioni istituzionali e scientifiche con gli istituti accademici e di ricerca francesi. L’ambasciatore Masset sarà ricevuto dagli organi di vertice, il Direttore Luigi Ambrosio, il Preside della Classe di Scienze Andrea Ferrara, e prorettori e delegati in rappresentanza dell’intero corpo docente. Saranno illustrati all’ambasciatore Masset gli accordi di scambio e le partnership internazionali, mostrate strutture particolarmente significative, come la Biblioteca all’interno del Palazzo della Gherardesca. Dopodiché la delegazione incontrerà i dottorandi gli studenti francesi in questo momento presenti alla Scuola Normale.

Il giorno successivo sarà la volta della Scuola Superiore Sant'Anna. L’Ambasciatore arriverà nella mattinata e sarà accolto dagli organi di vertice: la Rettrice Sabina Nuti, il Prorettore per la “Terza Missione” Paolo Dario, il Prorettore per le Relazioni Internazionali Andrea Mina, il Prorettore per l’Orientamento, la Mobilità Sociale e il Coordinamento delle attività formative Emanuele Rossi, con la partecipazione di rappresentanti del corpo docente, delle allieve e degli allievi. Sarà presentata la Scuola Superiore Sant'Anna nelle sue attività di formazione, ricerca e “Terza Missione”, con particolare riferimento agli accordi e alle collaborazioni internazionali. Nell’occasione l’ambasciatore Masset si intratterrà in visita nella sede centrale e nella chiesa di Sant’Anna.

Infine l’ambasciatore Masset si sposterà nel Comune di Cascina, per visitare Virgo, presso l’Osservatorio Gravitazionale Europeo, (EGO) consorzio fondato nel 2000 dal CNRS francese e dall'italiano Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e a cui si è aggiunto nel 2021 NIKHEF, l’Istituto di Fisica Subatomica dei Paesi Bassi. L'Ambasciatore sarà accolto dal direttore di EGO Stavros Katsanevas, dal presidente dell’INFN Antonio Zoccoli e dallo Spokesperson della Collaborazione scientifica Virgo, Giovanni Losurdo, che presenteranno le attività di ricerca, i progetti di connessione con il territorio e la cittadinanza e il contesto di cooperazione internazionale della Collaborazione Scientifica Virgo (composta da circa 700 ricercatori provenienti da 15 Paesi). La delegazione dell’Ambasciata sarà quindi guidata a visitare l’infrastruttura dell'interferometro Virgo, uno degli esperimenti protagonisti della rivoluzione scientifica iniziata con la scoperta delle onde gravitazionali.