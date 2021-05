Boccaccio Giovani, la premiazione in diretta streaming

Cultura e Scuola. Si terrà il prossimo venerdì 28 maggio, alle ore 10, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’ottava edizione 2021 del concorso letterario "Boccaccio Giovani".

L’evento si svolgerà in diretta streaming su www.premioletterarioboccaccio.it, nel rispetto delle misure anti Covid. La regia tv è a cura di Gabriele Gatti. A condurre la cerimonia sarà Simona Dei, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, che ha promosso e organizzato il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado (al terzo e al quarto anno scolastico) e dedicato al tema dell’Amore appassionato, contrastato, impossibile da domare e limitare, che conquista il cuore e spenge la mente.

"Siamo andati avanti nonostante la pandemia - commenta Dei - per non fare sentire soli i nostri ragazzi in un momento così complesso, fortemente condizionato da misure restrittive, chiusure, didattica a distanza, a causa di un’emergenza sanitaria senza precedenti. L’entusiasmo dei ragazzi ci ha travolto. Non ce l’aspettavamo. Hanno risposto in tantissimi e accolto la sfida da ogni parte d’Italia, testimoniando il loro profondo amore per la vita, la cultura e la libertà, oltre ogni forma di costrizione".

I vincitori saranno resi noti, dunque, venerdì prossimo e festeggiati con un intermezzo musicale a cura di Francesco Salmaso (sassofonista), la lettura della novella vincitrice da parte dell’attrice Benedetta Giuntini e con un ospite speciale, Dario Cecchini, che declamerà alcuni tra i più celebri versi del sommo poeta Dante Alighieri.

Gli elenchi dei vincitori saranno pubblicati sui siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, del Comune di Certaldo e dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

I premi del concorso prevedono per le prime tre opere classificate, 300, 200 e 100 euro e iscrizione online gratuita a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento.

Il concorso è stato promosso dall’Associazione Letteraria, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, dei Comuni di Certaldo e di Firenze, del Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni di Dante, e con il contributo del Rotary Club Valdelsa-Distretto 2071 e della Banca di Cambiano 1884.

