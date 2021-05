Bocconi avvelenati a Certaldo, proseguono le indagini

Continuano, dopo il ritrovamento di bocconi avvelenati, i controlli nei pressi del campo gara sul fiume Elsa a Certaldo. Poco più di un mese fa le segnalazioni e il ritrovamento delle esche che contenevano, come hanno chiarito le analisi, metaldeide mescolato al pane. Firmata dunque un'ordinanza e aperta un'indagine, nell'area che intanto è stata delimitata e sulla quale vengono svolti ulteriori approfondimenti, come quello di stamani.

"Questa mattina, le unità cinofile antiveleno del reparto carabinieri Parco foreste casentinesi hanno setacciato la zona nei pressi del campo gara sul fiume Elsa, per escludere la presenza di eventuali ulteriori esche avvelenate" ha spiegato su facebook il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini. "Questa azione di verifica, per la quale ringrazio le forze dell'ordine impegnate a lungo sull'argine dell'Elsa a partire dagli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni, non resterà isolata: in futuro, saranno eseguiti nuovi controlli per garantire la salute di chi frequenta quella zona, soprattutto in estate luogo di ritrovo per famiglie intere".