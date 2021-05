Cadaveri nelle valigie, legali di Kalesha si appellano contro 'No' a scarcerazione: deciderà il riesame

I legali di Elona Kalesha, la 36enne di origine albanese accusata per l'omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho i cui resti sono stati trovati in alcune valigie nei pressi della Fi-Pi-Li, hanno presentato ricorso al riesame contro il no alla scarcerazione deciso dal gip (qui la notizia). La richiesta di revoca della carcerazione era stata richiesta lo scorso 17 maggio. Per la difesa mancherebbe un grave quadro indiziario a carico della 36enne, in particolare il Dna della donna non è stato trovato sulle maniglie della valigie dove erano stati nascosti i cadaveri. Da qui la richiesta di scarcerazione, poi respinta. Con la donna è indagato anche il fratello Denis Kalesha e l'ex fidanzato Taulant Pasho.

Leggi anche

Cadaveri nelle valigie, Kalesha resta in carcere

Valigia con resti umani 'saponificati' all'esterno del carcere di Sollicciano

Il ritrovamento della seconda valigia

Il ritrovamento della terza valigia

Cadaveri nelle valigie, l'ipotesi dei coniugi scomparsi da Castelfiorentino

Cadaveri nelle valigie, il figlio della coppia scomparsa è irreperibile da 4 anni

Cadaveri nelle valigie, parla Dorina: "Ho chiamato io i carabinieri, voglio togliermi questo dubbio"

Taulant Pasho detenuto in Svizzera

Arrestata la convivente di Taulant Pasho

I Ris nei luoghi di Elona Kalesha

Kalesha resta in carcere per l'omicidio dei coniugi Pasho

Indagati anche il figlio Taulant e il fratello di Elona Kalesha

Cadaveri nelle valigie, dna incompleto trovato sulla maniglia

Cadaveri nelle valigie, chiesta la revoca degli arresti per Elona Kalesha