Comitato Italiano Paralimpico, rappresentanti toscani in maggioranza

La Toscana fa bottino pieno alle elezioni nazionali del Comitato Italiano Paralimpico, ottenendo una forte rappresentanza, sia nel Consiglio che nella Giunta nazionale. Si è infatti concluso ieri il percorso elettorale che ha rinnovato le cariche del CIP, con l’Assemblea che ha confermato Luca Pancalli nel ruolo di presidente del Comitato per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Nella nuova Giunta sono entrati i toscani Massimo Porciani, recentemente confermato presidente del CIP Toscana, in rappresentanza dei Comitati Regionali del CIP e Sara Morganti, in rappresentanza degli atleti. Per quanto riguarda il Consiglio nazionale, la Toscana ha ottenuto, con 4 consiglieri, una rappresentanza maggiore di tutte le altre regioni: Massimo Porciani è stato eletto in rappresentanza dei territori dell’area Centro Italia, mentre in rappresentanza degli atleti sono stati eletti Saverio Cuciti (tiro a volo), Matteo Betti (scherma) e Sara Morganti (equitazione).

Dalla Toscana arrivava infine anche il candidato alla presidenza nazionale, che ha sfidato Luca Pancalli al vertice del CIP. Si trattava infatti di Fabrizio Vignali di Massa Carrara.

Fonte: Ufficio Stampa