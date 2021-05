Commissione mafia: tra ipotesi ascoltare Rossi, procuratore e capo Dia Firenze

Un calendario di lavoro serrato con ipotesi di audire molti nomi tra politici, in carica e non, dirigenti amministrativi, organi investigativi, rappresentanti di associazioni no profit e del mondo produttivo toscano. È quanto la presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana, Elena Meini (Lega), ha proposto nella prima seduta – in presenza a palazzo del Pegaso - ai due vice presidenti Lucia De Robertis (Pd) e Maurizio Sguanci (Italia Viva) e agli altri commissari Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), e Irene Galletti (Movimento 5 stelle). Era assente Marco Stella (Forza Italia).

La presidente ha proposto anche sopralluoghi, in primis al consorzio Aquarno, e approfondimenti dedicati direttamente ai cittadini: “Visto il delicato tema che ci apprestiamo ad affrontare - ha spiegato - credo opportuno organizzare un convegno, al termine dei lavori e a relazione finale chiusa, per coinvolgere e sensibilizzare i toscani”.

Ringraziamenti per il cronoprogramma proposto sono arrivati dalla vicepresidente De Robertis che ha apprezzato anche la precisazione dei confini della commissione di inchiesta: “Come ha ben chiarito Meini i nostri lavori non possono e non devono sostituirsi alla magistratura. Dobbiamo piuttosto fornire strumenti normativi, organizzativi e procedurali per dare supporto al tessuto produttivo della Toscana e quindi scongiurare ogni tipo di infiltrazione”.

Nel cronoprogramma fornito ai commissari, che potranno integrare e modificare proponendo altre audizioni e sopralluoghi, la presidente ha isolato anche alcuni obiettivi che intende perseguire tra cui, in relazione all’inchiesta “KEU”, la verifica della correttezza dell’operato della Regione; l’elaborazione di un quadro conoscitivo puntuale sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata sul territorio regionale, con particolare attenzione alla pubblica amministrazione, al sistema produttivo e ai riflessi sul tessuto sociale.

Questa prima bozza di programma, integrata nelle parti che i commissari riterranno proporre, sarà messa al voto nel corso della prossima seduta.

Fonte: Regione Toscana