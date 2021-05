Con 21 g di cocaina e 11mila euro, arrestato pusher a Gavinana

Ancora uno spacciatore arrestato dalla Polizia Municipale con sequestro di più di 21 grammi di cocaina e oltre 11mila euro probabile provento di spaccio. L'episodio risale a qualche giorno fa.

Gli agenti del Reparto Antidegrado erano in servizio serale in viale Giannotti a Firenze quando hanno notato un uomo che, dopo essere sceso velocemente da un'auto, entrava in un'altra vettura dal lato del passeggero. E continuando l'osservazione, hanno visto in diretta uno scambio tra le due persone all'interno dell'auto. Sospettando che si trattasse di sostanze stupefacenti, hanno fermato entrambi. L'uomo che era entrato nell'auto in sosta, alla richiesta degli agenti, ha consegnato un involucro di cellophane contenente 0,56 grammi di cocaina appena comprata alla cifra di 50 euro. Per lui, cittadino italiano, è scattata la segnalazione in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L'uomo al posto di guida, cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per spaccio. Dalle perquisizioni personale, dell'auto e dell'appartamento sono stati trovati oltre 21 grammi di cocaina e 11.370 euro in banconote di vari tagli. L'arresto è stato convalidato nell'udienza per direttissima con obbligo di firma quattro giorni alla settimana.