Dal 1° giugno il Museo di Fucecchio riapre al pubblico con il consueto orario

In seguito all'evoluzione della situazione sanitaria e dopo un mese di apertura ridotta, il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, a partire da martedì 1° giugno, riaprirà con l'orario consueto (dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13; il sabato e la domenica, dalle ore 16 alle 17). Rimangono in vigore le norme di contrasto al contagio quali l'uso di protezioni individuali, la sanificazione delle mani, il distanziamento interpersonale e, quando necessario, l'accesso per gruppi non superiori a cinque persone per volta.

Con il mese di giugno il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio inizia anche una nuova serie di appuntamenti quindicinali in presenza secondo un programma di cui presto verrà data comunicazione, mentre continuerà sui social media la collana dei “Venerdì del Museo” con cadenza mensile.