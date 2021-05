Dem Festival, Letta in collegamento coi sindaci Pd

Partenza con il botto per il DEM Festival che si tiene fino a sabato 30 maggio al palazzo delle esposizioni di Empoli, che ieri per il suo debutto ha registrato il tutto esaurito.

Seguitissimo sia in presenza che in streaming l’evento con i senatori Pier Ferdinando Casini e Dario Parrini e molto bene anche la presentazione del libro di Giuseppe Salvaggiulo “Io sono il potere”.

Oggi pomeriggio alle 17.00 altra presentazione con il libro “La pianta del mondo” di Stefano Mancuso, intervistato dal giornalista Giacomo Cioni, mentre alle 19.00 incontro su “Sindaci e partito” al quale parteciperanno Brenda Barnini, sindaco di Empoli, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci Toscana, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e in collegamento Enrico Letta, segretario Partito democratico. Coordinerà l’incontro il giornalista Emilio Chiorazzo.

Domani, giovedì 27 maggio, si parlerà di Sport senza frontiere con Andrea Abodi, presidente dell’istituto per il Credito sportivo, Aurelio Andreazzoli, allenatore di calcio, l’onorevole Luca Lotti e Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa. Coordina il giornalista del Tirreno David Biuzzi.

Alle 19 incontro su Toscana Next con Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, marco Landi, presidente Federmoda Cna nazionale, gli assessori regionali Monia Monni e Leonardo Marras e il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Coordina il giornalista di Rtv38 Nicola Vasai.

Alle 20.45 la performance e lettura sulla violenza alle donne La prima volta che sono morta con Vania Pucci e Maria Teresa Delogu, attrici della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

Tanti gli eventi collaterali in programma: alle 16.30 lo spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni Piast e la leggenda del principe smemorato di e con Fabrizio Liberati. Alle 17 fantafumetto, laboratorio di disegno di Virginia Puccianti. Alle 17 Canto kids laboratorio di canto per bambini dai 7 agli 11 anni organizzato da Move Empoli; alle 17.30 Mano, rimani spettacolo teatrale di Francesco Bianchi per bambini dai 3 anni; alle 17.30 I desideri di Anna con Diletta Landi della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni. Alle 18 lo spettacolo Piast e la leggenda del principe smemorato e All’InCirco con Francesco Bianchi per bambini dai 3 anni.

Gli organizzatori, nel massimo rispetto delle normative anti-contagio, che impongono un doveroso distanziamento e una gestione accurata degli spazi a disposizione, hanno attivato il portale www.demfestival.it, che ospiterà la presentazione del programma e tutte le dirette streaming degli incontri e grazie al quale sarà possibile prenotarsi a tutti gli eventi per la partecipazione in presenza.

Per prenotare basta cliccare sull’evento e procedere con quello che richiede la piattaforma per l’iscrizione oppure telefonare al 340 675 0735. Alla fine verrà emesso un biglietto virtuale con il quale sarà possibile accedere all’evento. Si possono prenotare più eventi e la partecipazione è gratuita. Per i laboratori è richiesto un contributo di 2,5 euro a persona.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa