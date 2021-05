Distributore Fi-Pi-Li, il Comune di Lastra non si appella alla sentenza del Tar

Il Comune di Lastra a Signa non presenterà appello al Consiglio di Stato a seguito della sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di un gruppo di cittadini per l’annullamento del permesso a costruire concesso alla Società Sirtam Spa relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti posto in località Inno lungo la FiPiLi.

E’ quanto è stato deciso dalla giunta comunale che ha approvato il relativo atto durante l’ultima seduta.

L’amministrazione comunale, pur confermando la correttezza e la legittimità delle proprie azioni svolte sulla linea del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, si attiene alla sentenza pronunciata dal Tar secondo la quale, fra le varie motivazioni enunciate, afferma che l’impianto di distribuzione non risponde a quelle esigenze di interesse collettivo che consentono il rilascio di un permesso di costruire in deroga.

Il Comune di Lastra a Signa rimane quindi in attesa del giudizio del Consiglio di Stato al fine di conformarsi per i successivi adempimenti da porre in essere.