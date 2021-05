Droga nella lavatrice e nello zucchero, due arresti a Prato

Avevano nascosto la droga sotto al wc, dentro la lavatrice, nei termosifoni, dietro la testiera del letto, nel riso e nello zucchero. Un 30enne e una 29enne, entrambi di origini cinesi, sono stati arrestati a Prato dopo tre ore di perquisizione del loro appartamento in via Franklin.

Nel pomeriggio di ieri - martedì 25 maggio - i carabinieri hanno trovato 58 bustine con 170 grammi di ketamina nella casa della coppia. Una vera e propria caccia al tesoro che poi ha portato all'arresto dei due giovani.

Sono stati trovati anche 4.400 euro in contanti e il materiale per confezionate le dosi. Stando ai carabinieri, lo spaccio avveniva in quella casa: i clienti suonavano il campanello, si rifornivano e pagavano sul posto.