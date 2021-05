FdI-Centrodestra: "Piazza Matteotti abbandonata dalla giunta Barnini"

"Risposte insufficienti a problemi concreti". Così esordiscono il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed il consigliere Federico Pavese del gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli.

"Su richiesta di alcuni cittadini residenti in Piazza Matteotti abbiamo presentato e discusso nel Consiglio Comunale del 20 maggio 2021 un’interrogazione per conoscere quali saranno gli interventi per migliorare la vivibilità della zona.

La risposta dell’Assessore Ponzo Pellegrini è stata a dir poco sconfortante. La potatura degli alberi ad alto fusto, per cui ad inizio maggio 2021 erano caduti alcuni rami di dimensione rilevanti, si rinvia a settembre senza possibilità di un intervento straordinario. Lo stesso vale per la manutenzione del verde pubblico e dei giochi, i quali hanno ricevuto solo dei rammendi e non una loro totale sostituzione.

Tutto questo senza contare che in una piazza centrale come Piazza Matteotti, la quale è stata più volte teatro di fenomeni di illegalità e di spaccio di droga, non è stata calendarizzata immediatamente l’installazione dI videocamere di sorveglianza ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica; come a domanda di maggiori pattugliamenti della Polizia Municipale, l’assessore competente non ha offerto alcuna risposta in tema di sicurezza.

Dispiace il grado di approssimazione con cui sono individuate le priorità della città, le modalità con cui sono risolte e come siano disattese le decisioni del Consiglio Comunale. Era dicembre 2016 quando fu approvata ad unanimità una mozione del Centrodestra a firma del capogruppo Poggianti per sostituire con nuovi bagni pubblici gli esistenti tra Piazza Matteotti e Serravalle, qualche giorno fa l’Assessore ci ha confermato in aula consiliare come è intenzione della maggioranza mantenere gli attuali monumenti all’incuria, al degrado e al vandalismo".

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli