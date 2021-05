Il punto sul weekend del vivaio Biancorosso Sesa ed Use Scotti Rosa

Under 18 Eccellenza

Invictus Basket Livorno- Biancorosso Sesa 59-71

Biancorosso Sesa

Menichetti 10, Freda, Maltomini 4, Cerchiaro 7, Mazzoni 16, Giannone 14, Baccetti 5, Cappelletti 4, Azzato, Mica, Serigne. All. Valentino (ass. Mazzoni-Vercesi)

Under 18 Elite

Biancorosso Sesa-Folgore Fucecchio 40-63

Biancorosso Sesa

Holgado 7, Turchi, Coscarelli 4, Bellucci 2, Nencioni 2, Sani 9, Piccini 5, Banchi, Borsini, Dianda, Montagnani 11. All. Cappa

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Abc Castelfiorentino 88-26

Use Scotti Rosa

Antonini 15, Casini 22, Melino, Mazzucconi 4, Pezzatini 10, L'Ala 4, Pilastri 8, Capaccioli 5, Abdyli 2, Barbella 6, Chelini 8, Fiaschi 4. All. Ferradini (ass. Cioni)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa