Kuzmanovic lascia la segreteria Pd a San Gimignano dopo 5 anni

"L’Assemblea Comunale del Partito Democratico di San Gimignano – si legge in una nota dei democratici sangimignanesi – riunitasi in forma virtuale lo scorso 25 maggio, ha preso atto delle dimissioni del Segretario dell’Unione Comunale Sergio Kuzmanovic, che lascia l’incarico dopo oltre cinque anni di lavoro a servizio della comunità sangimignanese".

"Le dimissioni di Kuzmanovic – continua la nota - sono motivate dalla concomitanza dell’impegno come Capogruppo del Centrosinistra civico in Consiglio Comunale, e non rappresenta un passo indietro da parte di Sergio Kuzmanovic dall’attività del Partito Democratico sangimignanese. L’Assemblea Comunale del Partito Democratico ringrazia calorosamente Sergio Kuzmanovic per i suoi anni alla guida del Partito Democratico, durante i quali ha contribuito ad un PD tra i più forti e radicati della Provincia di Siena e della Toscana, e allo straordinario successo della candidatura di Andrea Marrucci alle elezioni comunali 2019".

"L’Assemblea Comunale dei democratici sangimignanesi – termina la nota – ha deciso all’unanimità di approvare la proposta del Segretario uscente di indicare i nuovi reggenti del partito nei due ex-segretari Niccolò Guicciardini (che ha guidato il PD tra il 2010 e il 2012) e Davide Cipullo (che ha guidato il partito tra il 2012 e il 2015) in attesa di un congresso per eleggere il nuovo segretario, da svolgere in tempi e modi da stabilire".

"Sono stati sei anni lunghi, che mi hanno fatto crescere – afferma il segretario uscente Kuzmanovic - e apprezzare la politica con la P maiuscola sotto le torri da parte di chi mette al centro i contenuti. Siamo stati protagonisti anche nei momenti più difficili e delicati, mantenendo alto il numero degli iscritti e credendo nel radicamento territoriale, come dimostrano le meravigliose Feste de l’Unità che abbiamo organizzato fin quando possibile. Il mio impegno nel Partito Democratico non si riduce: faccio un passo di lato per svolgere al meglio il ruolo da capogruppo in Consiglio Comunale al servizio dei sangimignanesi".

"Desidero ringraziare – conclude Kuzmanovic - Niccolò Guicciardini e Davide Cipullo per aver accettato la mia proposta e aver facilitato questa transizione, non era scontato. Sanno cosa significa guidare un partito complesso come il nostro e potranno contare sull’aiuto da parte mia e di tante democratiche e democratici sangimignanesi".

"Ringraziamo Sergio Kuzmanovic e tutta la comunità del Partito Democratico sangimignanese per la fiducia – affermano i neo-reggenti Guicciardini e Cipullo - che dimostra apprezzamento per il nostro attaccamento al partito e per il nostro lavoro. Sergio Kuzmanovic ha svolto un ottimo lavoro in una fase molto complicata della storia del PD, e lascia un Partito Democratico unito a sostegno dell’Amministrazione Comunale guidata da Andrea Marrucci".

"Iniziamo questo percorso alla guida del PD di San Gimignano – concludono Guicciardini e Cipullo – per spirito di servizio e attaccamento alla comunità delle democratiche e dei democratici sangimignanesi. Intendiamo dare una mano al nostro partito e non ci siamo tirati indietro in un momento di necessità. Peraltro, il Partito Democratico sarà da subito impegnato: sta per iniziare la nuova edizione di Estate in Festa, evento che organizziamo insieme all’associazione Laboratori Giovani e al Circolo Arci Nova 2000 in Via Berignano. Il calendario di iniziative politiche è particolarmente ricco: ospiteremo tra gli altri Walter Veltroni e il segretario regionale Simona Bonafé".

Niccolò Guicciardini, classe 1984, è vicesindaco di San Gimignano. Davide Cipullo, classe 1991, è ricercatore in Economia presso l’Università di Uppsala in Svezia.

Fonte: Pd San Gimignano