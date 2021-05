La Lega chiede la Commissione Ambiente: "Fermare le esondazioni nel Pian di Sotto è obiettivo primario"

Questa mattina i componenti della Commissione Ambiente della Lega di Certaldo, Damiano Baldini e Emmanuele Nencini, hanno presentato una richiesta di convocazione della stessa Commissione per discutere delle esondazioni del fiume Elsa nel Pian di Sotto.

È notizia di pochi giorni fa, lo stanziamento di circa 750 mila euro da parte della Protezione Civile per interventi urgenti finalizzati a limitare l’erosione e il dissesto e a consolidare il muro di difesa idraulica del fiume Elsa.

“Accogliamo favorevolmente la notizia dello stanziamento dei fondi e della programmazione dell’intervento. Far sì che il Pian di Sotto non venga sommerso dall’acqua nei giorni di pioggia e di piena, evitando ulteriori situazioni spiacevoli, è il nostro obiettivo primario - dichiarano Baldini e Nencini -. Auspichiamo che il progetto venga illustrato, appena possibile, dai Dirigenti del Consorzio di Bonifica 3 - Medio Valdarno nella Commissione preposta. In secondo luogo, prima di intervenire, crediamo doveroso concedere il giusto spazio anche alle numerose segnalazioni pervenute negli anni da parte dei cittadini residenti in quella zona. Per questo motivo abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Ambiente, di invitare in audizione i promotori del “Comitato cittadino del Pian di Sotto”, comitato costituito nel febbraio 2014 per segnalare all’Amministrazione comunale i problemi dovuti alle esondazioni del fiume Elsa”.

Fonte: Gruppo consiliare Lega - Salvini Certaldo