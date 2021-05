Un lido speciale a Milano, lo allestirà Sammontana

Un lido 'empolese' a Milano. Sammontana, azienda leader nei gelati e con sede a Empoli, allestirà nel capoluogo lombardo un lido con ombrelloni a pannelli solari. Serviranno per rinfrescare le persone al di sotto e anche per rinfrescare gelati e bibite. Dal 12 giugno sarà aperto alla Biblioteca degli Alberi in via Gaetano de Castillia.

L'ombrellone sarà alto 2,5 metri e avrà un diametro fino a 3,2 metri. Avrà sopra alcuni pannelli fotovoltaici per convertire l'energia solare in elettricità. La struttura di Sammontana è stata concepita come 'frigorifero solare', per assicurare conmfort e refrigerio e anche per gustare bevande e cibi freschi.