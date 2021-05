Ibridi di lupo attaccano allevamento a Montelupo

Ci sono stati avvistamenti di lupi o comunque di ibridi a Montelupo Fiorentino negli ultimi mesi. In un caso, degli animali non meglio identificati sono entrati in un recinto con alcune capre e hanno portato via alcuni esemplari.

Il fatto è avvenuto in un allevamento nell'area tra Samminiatello e il Rio della Cava. Qualche settimana fa due caprette tibetane sono state portate via e le carcasse sono state ritrovate più in alto, in zona San Vito. Dalle orme si sospetta che possano essere stati lupi, ma è più fondata l'ipotesi che si tratti di ibridi tra lupi e cani e non lupi 'puri'.

Il proprietario dell'allevamento ha fatto regolare denuncia ai carabinieri. Per lui era la seconda visita indesiderata: tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 altri animali avevano portato via tre caprette. Anche quella sparizione venne denunciata. Da una prima ricostruzione, in entrambe le circostanze ha agito un gruppetto di quattro-cinque esemplari.

Come detto, si sospetta che si tratti di lupi o ibridi. Da qualche tempo questo tipo di animale selvatico è tornato a ripopolare i boschi anche nell'Empolese Valdelsa. Alcuni avvistamenti sarebbero avvenuti anche a Pulica.

Non bisogna allarmarsi perché, come spiegano gli esperti, il lupo difficilmente si avvicina all'uomo. È più probabile che si creino piccoli danni agli allevamenti, come accaduto a Samminiatello.

Interpellato sull'argomento, il vice sindaco montelupino Lorenzo Nesi ha dichiarato: "Bisogna essere consapevoli della presenza di questi animali nei nostri boschi, bisogna sapere come comportarsi. Dobbiamo agire con precauzione e sapere che lupi, o nella maggior parte dei casi ibridi, sono tornati in modo naturale. Non c'è da creare allarmismi. Solo che attualmente siamo 'disabituati' alla loro presenza, che va pian piano assimilata".