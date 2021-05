Muore 43enne investito da un mezzo tamponato, fatalità in Toscana

Un operaio 43enne è morto questa mattina dopo essere stato investito da un mezzo tamponato da un'altra auto. La tragica fatalità è avvenuta a Castiglione della Pescaia, sulla costa a sud della Toscana. L'uomo stava lavorando sulla pista ciclabile a fianco della strada, in località Casa Mora, alle 9.30 di quest'oggi. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e anche l'elisoccorso Pegaso. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il quarantenne non c'è stato niente da fare.