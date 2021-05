Nuovo ponte di Isola, entro settembre il progetto

La progettazione del nuovo ponte di Isola è già stata affidata e, entro il mese di settembre, sarà conclusa. Un importante passo in avanti verso la realizzazione di un'infrastruttura indispensabile che collega gli abitanti di Isola con l'altra sponda dell'Elsa.

"Il progetto prevede l'ampliamento della carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, e lo spazio per la realizzazione della Ciclopista dell'Arno - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Si prevedono inoltre un sistema di illuminazione, l'ottimizzazione dell'uso dei materiali e un piano dettagliato di demolizione dell'attuale struttura con il relativo smaltimento delle macerie".

Di pari passo con questa azione, intanto, si sta definendo anche l'accordo di programma per la sua realizzazione, un documento che interessa, oltre al Comune di San Miniato, altri tre enti: la Città Metropolitana che lo affronterà proprio oggi (26 maggio) nella seduta del consiglio, il Comune di Empoli e la Provincia di Pisa.

"Il progetto definitivo e l'accordo di programma sono due strumenti assolutamente necessari per avere accesso alle richieste di finanziamento - spiega ancora il sindaco -. Contiamo di avere concluso il progetto entro settembre e di fare passi in avanti importanti sull'accordo, in modo da arrivare a sottoscrivere il documento prima possibile. E' importante accelerare i tempi per cercare di intercettare i finanziamenti per poi andare avanti con la gara. Grazie al nuovo ponte si risolveranno molti problemi della frazione e si alleggeriranno i flussi di traffico che da San Miniato vanno verso Empoli e la Città Metropolitana".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa