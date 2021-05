Nasce oggi Polimoda Sounds: il nuovo progetto audio realizzato dalla scuola di moda fiorentina che lancia il profilo ufficiale sulla piattaforma di streaming audio più diffusa al mondo. L’obiettivo è proporre un nuovo modo di condividere contenuti avvalendosi della potenza comunicativa del suono e della musica. Un’idea dall’alto contenuto evocativo per accompagnare la community internazionale dei “Polimoda People” dentro e fuori dalla scuola. Sul canale Spotify dell’istituto si trovano infatti playlist musicali pensate ad hoc da e per gli studenti di moda, una radio ufficiale dedicata alla scoperta dei nuovi talenti della musica e, infine, la serie dei podcast che racconta la fashion industry attraverso le voci dei suoi più autorevoli professionisti.

Nella sezione Podcast sono state resi disponibili, nel nuovo formato audio, gli episodi di maggior successo delle video series di Polimoda realizzate insieme ai protagonisti del mondo della moda, dell’arte e della cultura contemporanea. Da Marina Abramović a Marco Bizzarri, da Rick Owens a Iris van Herpen. Tra questi: Polimoda Duets, le conversazioni con le voci e le storie di alcuni dei più noti creativi del settore e Best Jobs in the World, la serie dedicata al dietro le quinte di alcune delle professioni più importanti della moda che tocca argomenti di attualità come il significato di essere un Direttore Creativo, il ruolo di un Fashion Stylist o Fashion Publisher.

“Da sempre Polimoda mette in contatto i giovani talenti con il mondo dell’industria”, spiega il direttore di Polimoda, Massimiliano Giornetti, “così da favorire la trasmissione del sapere e stimolare un dialogo tra le diverse generazioni di creativi della moda. Oggi grazie ai podcast mettiamo a disposizione alcuni dei nostri contenuti più apprezzati anche in un nuovo formato audio, spostando il focus su una diversa forma di comunicazione, la musica. Dopo un lungo periodo di isolamento, sentiamo l’esigenza di rompere gli schermi e condividere emozioni e sensazioni attraverso nuove e diverse forme di linguaggio capaci di creare un vero senso di community”.

Ma Polimoda su Spotify è anche e soprattutto musica. Da una selezione di brani curata dagli studenti dell’istituto - 1700 talenti di oltre 70 nazionalità, nascono le Playlist tematiche perfette per accompagnare la giornata di ogni giovane creativo secondo i gusti musicali di generazione Z e millennials. Deep Focus è concepita per aiutare la concentrazione nei momenti di studio o di ricerca. Work Flow vuole stimolare la creatività e la generazione di nuove idee sia nei momenti più intensi di lavoro che nelle fasi di completamento della propria collezione. Playground infine raccoglie brani per rilassarsi, divertirsi ed evocare l’atmosfera unica delle sedi di Polimoda in cui convivono in modo armonico e naturale molte culture e nazionalità diverse.

A Firenze è dedicata anche la speciale playlist Postcards from Florence, una selezione di brani scelti da giovani talenti della scuola. Un richiamo alle emozioni e sensazioni suscitate dai luoghi più iconici della città nel periodo degli studi a Firenze. Sarà inoltre possibile ascoltare o riascoltare i brani che hanno contribuito a rendere memorabili alcuni dei più significativi progetti di Polimoda, passati e futuri, come il fashion movie Human Poetics o il prossimo Final Graduation Show.

Infine la Polimoda Radio, una playlist con le ultime novità musicali del mese. Un vero e proprio invito sonoro rivolto tutti coloro che vogliono essere connessi con la scuola e scoprire tutte le novità di artisti internazionali, così come dei nuovi talenti emergenti. Una selezione musicale di circa 60 minuti che spazia dal rock all’elettronica, dall’hip hop al soul, fino a nuovissimi generi musicali come la synthwave e la nu disco. Polimoda Radio rispecchia l’identità della scuola, diffondendo i concetti di inclusività e diversità che la caratterizzano anche attraverso questo canale di comunicazione.

“La musica è un mezzo di comunicazione universale” prosegue Giornetti, “capace di suscitare emozioni, creare suggestioni, evocare ricordi, ma è anche una potente cassa di risonanza, capace di avvicinare persone con identità affini, con gusti e interessi comuni sia pure nella diversità e multiculturalità. Polimoda Sounds è dedicato ai talenti creativi della nostra community e a tutti coloro che condividono la nostra visione e passione per la moda”.

Polimoda Sounds è disponibile su Spotify a partire da oggi e sarà arricchito ogni mese con tanti nuovi contenuti.

Polimoda su Spotify: http://bit.ly/PolimodaSounds