Ponte culturale tra Cuba e gli Uffizi: ambasciatore in visita al museo

L’Ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodriguez Ruiz in visita a Firenze per costruire un ponte culturale tra Cuba e gli Uffizi. La delegazione cubana ha incontrato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt prima di immergersi tra i capolavori del museo fiorentino. L’alto diplomatico è stato ricevuto in una sala con esposta l’autoritratto dell’artista cubano contemporaneo Roberto Fabelo dove ha scattato la foto di rito con il direttore.

“Amo questo museo, è il museo d’Italia che ho visitato più volte in assoluto” ha commentato l’ambasciatore Ruiz che ha poi aggiunto: “Visitiamo gli Uffizi non solo per il piacere di rivedere queste opere ma anche perché vorremmo realizzare un progetto concreto insieme nei prossimi anni”. Il diplomatico durante il tour di circa tre ore è rimasto molto colpito da quella che è stata una vera e propria rivoluzione nell’allestimento della Galleria negli ultimi anni. Su tutte ha apprezzato le nuove 14 sale inaugurate dedicate alla pittura del Cinquecento, oltre che i capolavori veneti e toscani e le sale dedicate a Leonardo, Botticelli e Michelangelo e Raffaello.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa