Premio letterario Chianti, i 5 finalisti

I cinque autori finalisti della nuova edizione del Premio letterario Chianti (la 34 esima) sono, in ordine alfabetico:

Paolo Ciampi con 'Il maragià di Firenze' (Arkadia editore);

Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie)

Lorenzo Marone, La donna degli alberi (Feltrinelli);

Romana Petri, Cuore di furia (Marsilio);

Marco Vichi, Un caso maledetto (Guanda).

La selezione è stata resa nota martedì 25 maggio in un incontro nel Palazzo Comunale di Greve in Chianti. Gli autori finalisti incontreranno la giuria popolare, formata da circa 300 persone, in altrettanti appuntamenti che si svolgeranno nel corso dell'estate, fino alla cerimonia finale di votazione, prevista a settembre.

63 le opere ammesse alla selezione. “La selezione porta con sé un po' di chirurgia”, spiega il coordinatore del comitato tecnico Michele Brancale. “Avremmo voluto allargare il numero dei finalisti, ma ci limitiamo a segnalare alcuni autori che, oltre alla cinquina, hanno suscitato confronto tra di noi”: Luigi Bicchi (I tarocchi di Costanza, Betti ed.), Caterina Ceccuti (T'insegnerò la notte, Mauro Pagliai Editore); Stefano Costa con 'Il primo giorno d'autunno' (Il saggiatore), Matilde Jonas con l'antologia di racconti 'Cronache di misteri e di follie' (puntoacapo), Sara Rattaro (Sul filo dell'acqua, Solferino) e Piera Ventre con 'Sette opere di misericordia (Neri Pozza).

Nove i titoli non ammessi per edizione fuori dai termini del bando.

Tutti i libri che hanno partecipato al Premio sono esposti nelle biblioteche dei Comuni convenzionati.

Al comitato tecnico, coordinato da Michele Brancale, prendono parte Paolo Codazzi, scrittore e ideatore del Premio; Silvia Martelli (Comune di Greve in Chianti), Andrea Pucci (Comune di Castellina in Chianti), Paolo Santagati (per l’Unione Comunale Tavarnelle-Barberino), Maria Rosa Fabiani (per il Comune di Radda in Chianti), Samuele Megli (per il Comune di Impruneta); Cecilia Bordone (per il Comune di San Casciano in Val di Pesa); Deborah Montagnani (per il Comune di Gaiole in Chianti).

In occasione della selezione dei finalisti, il comitato ha ricordato Giuseppe Panella, a lungo presidente del Premio, deceduto il 20 maggio 2019, al quale è stato rivolto un affettuoso ricordo.

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino V.E -Tavarnelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze.

Il premio ha il contributo di Rotary San Casciano-Chianti, Coop Cooperativa Italia Nova di Greve in Chianti, Società di mutuo soccorso Fratellanza di Greve in Chianti.

Di particolare significato il contributo del Rotary Club San Casciano Chianti, che insieme al Premio, negli anni ha preso in carico e portato avanti diversi progetti.

Al vincitore del Premio Letterario Chianti, XXXIV edizione 2021, verrà assegnato un premio di Euro 2.000,00, anche a titolo di rimborso spese per la partecipazione alla presentazione del libro ed alla cerimonia di premiazione.

A ciascuno degli altri finalisti verrà assegnato un premio di Euro 1000,00 a titolo definitivo di rimborso spese per la partecipazione.

www.premioletterariochianti.it

Fonte: Premio Letterario Chianti