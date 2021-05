Si rinnova la Misericordia di Limite, nuova ambulanza e tanti servizi

Riparte da un bel gruppo di volontari con tanto entusiasmo e da una riorganizzazione dei servizi la Misericordia di Limite sull’Arno. Fondata nel 1889, con una storia di più di 130 anni a servizio della popolazione, l’associazione sta attraversando una dinamica fase di crescita e sviluppo per garantire una presenza sempre più efficiente sul territorio.

Molti i servizi dell’Arciconfraternita offerti alla cittadinanza in ambito sanitario e sociale, con trasporti per dimissioni, trasferimenti e visite, effettuati grazie ad un parco automezzi a cui si va ad aggiungere l’ambulanza donata dalla Misericordia di Empoli ed inaugurata lo scorso sabato 22 maggio: un dono che sancisce una collaborazione tra le due associazioni destinata a permanere nel tempo per offrire massima assistenza a chi ha necessità.

Essere vicini alla propria gente e sapere ascoltare i bisogni del territorio consentono all’associazione limitese di sostenere quotidianamente i nuclei familiari che sono stati maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia da Covid-19. Durante questo anno difficile, accanto alla consueta consegna di generi alimentari e farmaci a domicilio, sono stati infatti destinati alle famiglie dei buoni spesa spendibili negli esercizi commerciali del Comune di Capraia e Limite.

Nella sede di Viale Giacomo Matteotti a Limite sull’Arno c’è spazio anche per dedicarsi allo studio e ad attività ricreative, in un’aula accogliente, con wi-fi ed area esterna, a disposizione dei soci dell’associazione, ma anche di tutti coloro che hanno necessità di un sostegno nello studio e possono ricevere un aiuto dai giovani volontari giallo-ciano: un progetto innovativo e di prossimità pensato per rispondere a tutte le esigenze dei cittadini, di qualsiasi età, da un team che non si stanca mai di organizzare nuovi servizi a favore del prossimo.

Sono una trentina i volontari della Misericordia, a cui chiunque può aggiungersi scegliendo di dedicare agli altri il proprio tempo e le proprie competenze. “Ringrazio il Magistrato e il precedente presidente Venio Zucchi per il lavoro svolto in questi anni che ci ha portato a raggiungere questi importanti traguardi, invito i cittadini che vogliono dare il loro contributo ad avvicinarsi alla nostra associazione, aperta ai bisogni del territorio con nuovo slancio e a tutti coloro che con la loro opera vorranno partecipare a questa importante fase di sviluppo – afferma il Governatore della Misericordia di Limite sull’Arno Mauro Caiella.

