Sgombero via baracca, il ringraziamento del Prefetto

Il Prefetto di Firenze Alessandra Guidi esprime forte apprezzamento alle Forze dell’Ordine e al Comune di Firenze per l’equilibrio e la professionalità con cui sono state portate avanti le operazioni di sgombero dell’immobile occupato abusivamente in via Baracca a Firenze. L’iniziativa, che è stata avviata anche in esito alle decisioni assunte nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura il 5 maggio scorso, ha richiesto un lungo impegno protrattosi da ieri fino alla giornata di oggi. Le attività sinergiche di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Amministrazione Comunale hanno consentito di restituire l’immobile, sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo dell’Autorità Giudiziaria, alla proprietà, contemperando la restituzione con le esigenze delle persone in condizioni di fragilità, assistite dal Comune e dai Servizi Sociali in percorsi di accompagnamento. L’operazione rientra nell’ambito delle iniziative volte al ripristino della legalità sul territorio provinciale e si inserisce all’interno di un percorso condiviso, coordinato dal Prefetto di Firenze Alessandra Guidi, secondo le direttive del Ministero dell’Interno. “Voglio esprimere il mio più sentito apprezzamento e ringraziamento alle Forze di polizia -ha dichiarato il Prefetto Guidi- per l’intenso lavoro svolto in questi due giorni con attenzione e sensibilità, che ha consentito di portare a termine le operazioni senza conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un forte ringraziamento va anche al Comune di Firenze, che ha attivamente e proficuamente collaborato con disponibilità e competenza, reperendo sistemazioni alloggiative per gli occupanti e tutelando le situazioni di fragilità sociale”.

Fonte: Prefettura di Firenze