Sgombero via Baracca, l’assessore Funaro: “Operazione complessa risolta grazie alla collaborazione istituzionale"

Si è chiusa l’operazione di sgombero dell’immobile di via Baracca, civico 69. Lo sgombero, iniziato ieri mattina intorno alle 8.30, è terminato oggi pomeriggio quando la mediazione tra Direzione dei Servizi sociali, forze dell’ordine e fuoriusciti si è conclusa portando all’accoglienza temporanea, tra ieri e oggi, di una sessantina di persone, tra cui persone fragili.

La fuoriuscita delle persone dall’edificio è avvenuta senza l’uso della forza. Al termine delle operazioni, l’edificio è stato messo in sicurezza.

“Ringrazio la Direzione Servizi sociali del Comune - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro -, che con gli assistenti sociali sono intervenuti in via Baracca, trattando le varie situazioni personali per garantire l’accoglienza ai soggetti che, ad una prima analisi, sono apparsi i più fragili e offrire un’accoglienza temporanea alle persone la cui situazione personale è in fase di prossima valutazione”. “Grazie anche a Questura, Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia municipale - ha continuato Funaro - per il servizio che hanno svolto e per aver condotto questa operazione tutt’altro che semplice con grande professionalità. Vorrei ringraziare per la collaborazione anche le cooperative sociali Il Girasole e Di Vittorio, oltre alla Caritas. Tutti i soggetti coinvolti hanno dimostrato grande impegno nell’intervento e anche questa volta le operazioni di sgombero sono avvenute all’insegna della collaborazione istituzionale”.

Sul posto ieri e oggi sono intervenuti i Servizi sociali del Comune, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia municipale e i Vigili del Fuoco (questi ultimi presenti solo nella giornata di ieri).

Tra ieri e oggi in via Baracca sono intervenuti oltre 60 agenti della Polizia municipale per gestire le operazioni legate alla mobilità, disponendo deviazioni al traffico necessarie nei due giorni per garantire lo sgombero.

Operazioni che hanno creato disagi ai cittadini a causa della chiusura di via Baracca, nel tratto compreso tra via Carissimi e piazza Puccini. “Ci scusiamo con i cittadini e i residenti per i disagi di ieri e oggi alla circolazione - ha dichiarato l’assessore Funaro -. L’operazione di sgombero è stata complessa e la chiusura della strada era indispensabile”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa