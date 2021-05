Trovato nel garage a rubare utensili e statuette: arrestato a Montelupo Fiorentino

Un 52enne empolese pregiudicato è stato arrestato ieri dai carabinieri di Montelupo Fiorentino per tentato furto in abitazione.

I proprietari della casa hanno sentito degli strani rumori in garage e hanno così chiamato i militari, giunti in breve tempo. L'uomo è stato trovato mentre stava riempiendo uno zaino trovato nel locale con statuette da collezione e di valore oltre ad attrezzi per lavoro. È stato così arrestato in flagranza. Durante la perquisizione è stato trovato con un coltello multiuso, poi sequestrato, per il quale è stato denucniato per possesso di un’arma o strumenti atti ad offendere.

Questa mattina si terrà l'arresto per direttissima.