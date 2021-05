Uffizi evacuati in via precauzionale per fumo intenso

Uffizi evacuati, pericolo scampato

Evacute a titolo precauzionale le Gallerie degli Uffizi di Firenze per la fuoriuscita di fumo intenso da una canna fumaria. Lo rende noto il Museo, che ha deciso per l'evacuazione. Decine di persone, oltre ai dipendenti, si trovano all'interno ma l'uscita si sta svolgendo in modo regolare e senza caos.

L'intervento dei vigili del fuoco riguarda il malfunzionamento di una caldaia utilizzata per il riscaldamento e il condizionamento, che ha causato una densa colonna di fumo, senza innesco di incendio. L'intervento è sotto controllo insieme ai tecnici della manutenzione.

"Dopo una manutenzione ordinaria di un motore della caldaia è stato bruciato più gasolio del normale che ha causato questa emissione di fumi ulteriore. Il fumo nero che avete tutti visto ha fatto sì i vigili urbani, che ringrazio, hanno chiamato i vigili del fuoco e noi abbiamo evacuato 400 persone in 4 minuti". Questa la spiegazione del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. Non sono stati ravvisati rischi e dopo 20 minuti da quando sono stati evacuati gli Uffizi, circa i visitatori hanno potuto fare rientro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO