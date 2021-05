Un anno di lotta al Covid 2020–2021, l’ebook interattivo dell'Aou Senese

“Un anno di lotta al Covid 2020–2021”. E’ questo il titolo del libro che testimonia l’attività dei professionisti dell’Aou Senese, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana, oggetto della conferenza stampa, che si terrà giovedì 27 maggio, alle ore14.30, in Sala Pegaso, in Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza Duomo, 10), a Firenze. L’incontro con i media si terrà anche in modalità on-line.

Interverranno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il direttore generale dell’Aou Senese, professor Antonio Barretta.

Fonte: Regione Toscana