Use Rosa, il futuro passa ancora da coach Alessio Cioni

Ormai non si può più definire un semplice rapporto professionale che lega la società ad un allenatore. Quello fra coach Alessio Cioni e l'Use Scotti Rosa è infatti qualcosa di più e di diverso tanto che, anche quest'anno, non è stato difficile arrivare ad una stretta di mano col presidente Piero Benassai e col Ds Luca Sesoldi per il rinnovo ufficiale dell'accordo per la panchina del 2021/2022.

Per chi ama le statistiche la prossima sarà la sua dodicesima annata consecutiva alla guida delle biancorosse, la quarta nella massima categoria conquistata partendo dalla serie B Regionale, ma questa conferma rappresenta qualcosa di più e di diverso. E' la voglia di proseguire insieme su una strada tanto bella quanto piena di difficoltà, il desiderio di ripartire dall'inizio per mantenere la squadra empolese nel paradiso della massima categoria.

Il tutto dopo un quinto posto ed un'uscita dai playoff all'ultimo secondo di gara 2 che aveva fatto suonare molte sirene che il coach castellano ha però deciso di non ascoltare. La sua conferma è il primo passo della nuova stagione, il segnale che Alessio e la società sono convinti che si possa ancora fare bene insieme e, perchè no, vivere ancora emozioni splendide come quelle vissute quest'anno.

Il futuro comincia dalla conferma più importante, quella di Alessio Cioni. Orgoglio biancorosso.

Fonte: Use Basket Empoli