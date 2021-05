Viaggio nella storia di Messina per mare

Il tran tran quotidiano, tra una corsa e l’altra, dopo tanto tempo inizia a stancarti? Hai bisogno di qualche giorno di riposo o di una settimana all’insegna del relax? Perché aspettare il ponte o l’estate per fuggire verso i meravigliosi luoghi del sud, come la Sicilia, dove tra sole, mare e tradizioni ogni giorno sarà indimenticabile? Hai mai visto le bellezze storiche di Messina?

È arrivato il momento di concederti un piccolo viaggio, approfittando dei traghetti che collegano Messina dai diversi porti, come quello di Salerno. E allora acquista online il biglietto per il traghetto Salerno Messina e salpa a bordo verso l’avventura.

La tua avventura comincia da un clic

Si parte all’avventura! Come? Basta un clic per comprare un biglietto e andare alla scoperta delle bellezze italiane. Viaggiare è fondamentale perché apre la mente, consente di esplorare luoghi nuovi, confrontarsi con altre culture. Il viaggio risveglia i sensi, è un modo per fuggire dalla routine e conoscere altre tradizioni, lingue. Insomma, ognuno può decidere di partire per qualsiasi ragione, sia solo per svago o per lavoro, ma chiunque tornerà a casa arricchito in qualche modo di tutte le esperienze vissute.

E allora non resta che fare la valigia e organizzare il nuovo tour. Per prenotare un traghetto che consenta di salpare da Salerno ed arrivare a Messina in tutta comodità viaggiando per mare è necessario solo accedere alla piattaforma online di prenotazione della compagnia di navigazione, scegliere l’offerta e l’orario che si preferisce e godersi lo spirito d’avventura. In media la durata del percorso è di circa 9 ore.

Per imbarcare le vetture bisogna seguire le istruzioni che di volta in volta vengono fornite dal personale di bordo ed è perciò necessario giungere al molo di imbarco almeno con 2 ore di anticipo. Si può portare a bordo un solo bagaglio a mano, che è incluso nel prezzo del biglietto. Per gli amanti degli amici a 4 zampe non ci sarà alcun problema: sarà necessario solo presentare un certificato di viaggio e le certificazioni sanitarie.

Tra le vele alla scoperta di Messina

Per chi voglia concedersi una piccola fuga verso una delle mete della Magna Grecia, il traghetto Salerno-Messina è l’ideale. Messina infatti viene da sempre considerata come la “porta di Sicilia” in quanto apre l’affascinante valico verso l’isola dove sono giunti Greci, Svevi, Aragonesi, Spagnoli, che hanno lasciato tracce evidenti del loro passaggio, un patrimonio culturale, artistico e storico che risplende tra le fontane di epoca barocca (come la Fontana di Orione o quella di Nettuno), il Duomo o l’orologio astronomico. Nonostante i terremoti e i bombardamenti della seconda guerra mondiale, la città ha mantenuto intatta la sua identità restando una delle mete della Sicilia più belle. Tra gli edifici scampati ai crolli, per esempio, vi è il Palazzo signorile Calapj – D’Alcontres, che un tempo era abitato dalla classe aristocratica della città.

A pochi passi dal Duomo poi sarà possibile vedere una delle chiese costruite in epoca bizantina, la Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani e poco più distante la Chiesa di Santa Maria degli Alemanni, uno dei più belli esempi di arte gotica nel Mediterraneo.