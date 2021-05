Violenza sessuale a Marina di Carrara, fermato un giovane "fortemente indiziato"

In merito alla violenza sessuale ai danni di una 24enne studentessa straniera in vacanza a Marina di Carrara, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un giovane straniero, quasi coetaneo della giovane.. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Carrara, dopo la denuncia, come 'fortemente indiziato'. Grazie ai particolari forniti dalla giovane alle forze dell'ordine, è stato possibile avere un identikit sommario che ha ricondotto i militari al giovane fermato.