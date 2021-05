Terremoto in Alia, indagati 33 dirigenti e responsabili per traffico illecito di rifiuti

Un vero e proprio terremoto quello scaturito dalle indagini dei carabinieri e della polizia provinciale di Firenze. Quest'oggi sono state eseguite 9 misure di interdizione dai pubblici uffici (tra i 3 e i 12 mesi) per dirigenti e funzionari Alia e di società collegate.

L'operazione, che vede indagati 33 dirigenti e responsabili per traffico illecito di rifiuto, frode in commercio e getto pericoloso di cose in concorso, parte da un'indagine del 2016 che avrebbe portato a rilevare illeciti ambientali.

Le autorità hanno posto sotto sequestro preventivo anche alcune aree del Polo Tecnologico di San Donnino.

Dalle indagini sarebbe emerso che la società Alia avrebbe disperso nell'ambiente secondo modalità non conformi grandi quantità di rifiuti speciali non pericolosi, ossia compost prodotto nell'impianto TMB che solitamente viene prodotto con sfalci, scarti vegetali e fanghi di aziende agricole.

Altri rifiuti speciali non pericolosi sarebbero stati smaltiti illecitamente nella discarica di Case Passerini. Del percolato della ex discarica di Bosco di Ronchi sarebbe stato scaricato sistematicamente al suolo in dei laghetti non impermeabilizzati. Infine altri rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'impianto di Faltona sarebbero stati trasferiti con codici di classificazione non corretti per ottenere ingiusto profitto derivante dal risparmio dei costi di gestione.

L’attività rappresenta il prosieguo dell’operazione condotta dagli stessi reparti nel dicembre 2017, con il sequestro di un impianto di trattamento rifiuti e 570 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi.