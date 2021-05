Buongiorno la ricetta di oggi me l'ha data la mia amica e collega di lavoro Serena Franceschin, i biscotti all'arancia. Qualche tempo fa in radio portò tre tipi di biscotti realizzati da lei, tra cui questi all'arancia, vi assicuro che sono buonissimi.

A Serena piace molto cucinare, mi ha confidato che quando è nervosa per calmarsi decide di cucinare in particolar modo realizza dolci.

Spesso le ricette di Serena sono realizzate tenendo conto degli ingredienti che ha in dispensa o nel frigorifero, questa ricetta è nata proprio tenendo conto di quello che già aveva e l'ha presa dal blog di Giallo Zafferano. In casa sua non mancano mai: farina, burro, uova, lievito, questo perché le piace molto preparare dolci.

La foto in primo piano l'ho scattata in radio quando Serena portò i suoi biscotti.

Biscotti all’arancia

Ingredienti:

280 g Farina

100 g Burro

1 uova (medie)

1 arancia (non trattata)

110 g Zucchero

1/2 bustine Lievito in polvere per dolci (8 grammi)

Per decorare

Zucchero a velo q.b.

Zucchero q.b.

Procedimento:

Lavate per bene l’arancia. Mescolate in una ciotola il burro ammorbidito a piccoli pezzetti con lo zucchero. Aggiungete poi l’uovo, la buccia grattugiata dell’arancia e il succo filtrato di mezza arancia. Mescolate e aggiungete la farina setacciata con la mezza bustina di lievito. L’impasto deve presentarsi morbido, ma non appiccicoso, altrimenti aggiungete poca farina.

Coprite la ciotola con la pellicola e lasciate riposare l’impasto in frigo per circa un’ora. Preriscaldate il forno a 180°. Riprendete l’impasto dal frigo e formate delle palline della grandezza di una noce, passatele prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo. Sistematele su una teglia rivestita con carta forno, leggermente distanziate tra loro. Fate cuocere i biscotti nel forno caldo per circa 10 minuti, finché non di doreranno e si formeranno delle piccole crepe sulla superficie. I biscotti usciti dal forno fateli raffreddare prima di mangiarli.

Serena radio

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.