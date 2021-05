Si riparte, nuove attività col Calcio Uisp Empoli Valdelsa

Finalmente la lunga attesa volge al termine. Dopo oltre un anno di assenza, il calcio Uisp Empoli Valdelsa si prepara alla ripartenza, nel pieno rispetto di tutte le regole emanate dai protocolli anticovid della Uisp Nazionale. Quindici lunghissimi mesi senza calcio nei quali è venuta meno la possibilità di veicolare i valori fondanti di salute, benessere e aggregazione che caratterizzano l’ampio movimento del calcio amatoriale del nostro territorio, ma non la speranza di rimettersi in gioco e tornare a svolgere un’attività che, prima di tutto, è divertimento, sana passione e socialità.

La Struttura di Attività Calcio Uisp Empoli Valdelsa ha individuato la data dell’attesa ripartenza del calcio. Si tratta del prossimo 12 giugno 2021, quando prenderà il via la fase 1 della Coppa Uisp Nazionale che coinvolge i tornei di calcio a 11, calcio a 5 femminile e futsal maschile. Una sorta di antipasto dei campionati che prenderanno il via a settembre e un primo importante passo verso quella normalità auspicata da tutti.

Sul sito www.uisp.it/empoli/calcio è possibile consultare e scaricare le norme di partecipazione con tutte le indicazioni in merito ai costi da sostenere per il pagamento di affiliazione, tesseramento e quote gara. I prezzi sono stati significativamente ridotti per andare incontro alle esigenze delle società sportive, costrette ad un lungo e difficoltoso periodo di inattività.

Il termine per iscriversi a tutte le discipline è quello del prossimo giovedì 3 giugno 2021. I tornei saranno articolati attraverso una prima fase territoriale a gironi con partite di sola andata che, per la prima volta, vedranno assegnati i 3 punti per la vittoria. Le gare di calcio a 11, salvo accordi diversi con la SdA Calcio, si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 e la domenica mattina alle 10,00. Le gare di calcio a 5 femminile e maschile si svolgeranno invece nei giorni feriali dalle 20,30 alle 22,00 e il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00. Tutte le partite di futsal saranno disputate sul campo in sintetico del Palaramini di Empoli. Le migliori classificate dei raggruppamenti si incontreranno successivamente in gare ad eliminazione diretta, finalizzate alla qualificazione alla seconda fase regionale.

Nel rispetto di tutte le misure di prevenzione disposte dal protocollo anticovid della Uisp nazionale, i tesserati ammessi al campo di gioco (giocatori, dirigenti e arbitri) dovranno presentarsi mantenendo le distanze di sicurezza previste e indossando la mascherina di protezione. Come previsto dal protocollo attuativo, i dirigenti responsabili delegati delle società dovranno consegnare all'arbitro e agli avversari il modulo di autodichiarazione covid-19 o, in alternativa, la lista gara integrata con la dichiarazione anticovid.

Anche al momento dell'ingresso in campo, gli atleti dovranno attenersi alle disposizioni previste dal protocollo Uisp che prevede l’accesso scaglionato al terreno di gioco nel seguente ordine: squadra prima nominata, squadra seconda nominata, terna arbitrale. Per l'uscita dal campo verrà utilizzata la stessa procedura. I calciatori e i dirigenti in panchina, oltre a mantenere il distanziamento interpersonale, dovranno indossare la mascherina protettiva. I calciatori di riserva potranno togliere il dispositivo di protezione individuale solo nel momento in cui inizieranno il riscaldamento. "Proviamo a ripartire con un messaggio di speranza, di tornare a vivere le nostre vite con tanto sport. competizione e socialità, senza rinunciare alle misure di sicurezza che questo periodo impone - commenta la Presidente Uisp Empoli Valdelsa Arianna Poggi - augurandoci che questo lungo periodo di emergenza sanitaria, che ci ha costretti a una lunga pausa di inattività, non abbia cambiato la voglia di divertirsi e di stare insieme".

Il conto alla rovescia è cominciato. Il calcio Uisp Empoli Valdelsa è finalmente pronto ad affrontare la sfida della ripartenza.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa