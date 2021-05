Carla Fracci è morta a 84 anni: il suo legame forte con Firenze

Il mondo della danza e della cultura italiana piange la scomparsa di Carla Fracci. Classe 1936, originaria di Milano, il suo nome è legato al Teatro alla Scala della sua città. Lì si era diplomata nel 1954, quattro anni dopo era diventata prima ballerina.

Firenze le conferì un incarico istituzionale nel 2009, dove divenne assessore alla cultura e allo spettacolo per la Provincia di Firenze, sotto la presidenza di Andrea Barducci.

In precedenza, nel 2008, ricevette le Chiavi della Città di Firenze, tra i massimi riconoscimenti. Lo scorso anno invece era stata annunciata come madrina di 'Arte in Ballo' al teatro Manzoni di Pistoia.

Il suo legame con la Toscana verteva anche sull'amicizia con Andrea Bocelli, per il quale ha partecipato a molte iniziative nel suo Teatro del Silenzio di Lajatico.

Nardella: "Carla Fracci la nostra stella nell'arte incantatrice della danza"

"Apprendo con dolore della morte di Carla Fracci, la nostra stella nell'arte incantatrice della danza. Mi stringo ai suoi cari e ricordo in lei anche l'amministratrice, assessora alla Cultura nella Provincia di Firenze che sviluppò legami con la Russia, prese le parti dei bambini Saharawi, l'impegno per la salvaguardia del Maggio Musicale Fiorentino. Sono solo tre espressioni di un impegno portato avanti con discrezione e autorevolezza. Ho stretto un bel legame di amicizia con Carla Fracci e nel corso degli anni ho avuto modo di collaborare spesso con lei, coltivando insieme la passione per la buona amministrazione, per la musica, per la cultura che fa crescere il senso di un'appartenenza comune fondata su ciò che dura".