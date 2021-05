A Carmignano ci si può laureare negli spazi comunali

Il Comune di Carmignano mette a disposizione gratuitamente lo Spazio Giovani a Comeana e la Sala del Consiglio a Carmignano per i laureandi che necessitassero di un luogo attrezzato con una connessione internet stabile e sicura nel quale discutere la propria tesi di laurea in videoconferenza. In entrambi i luoghi, si aggiunge la possibilità di invitare familiari ed amici per condividere il momento della proclamazione. Sono già state fissate tre discussioni, la prima delle quali sarà il 10 giugno prossimo. Per verificare la disponibilità degli spazi e prenotarli, è possibile scrivere una email a flane@comune.carmignano.po.it.

“Sta cominciando la sessione estiva delle lauree – commenta l’assessora alla Pubblica Istruzione Tamara Cecconi – che per le regole anticontagio si svolgono in videoconferenza. Non tutti hanno a casa la strumentazione o i locali adeguati a questo momento, per il quale c'è bisogno sia di una connessione internet stabile, sia di un ambiente silenzioso per tutta la durata della discussione. Vogliamo garantire a tutti i concittadini che si apprestano a fare questo passo importante, che tutto vada per il verso giusto dal punto di vista tecnico, comprendendo la difficoltà diffusa di far fronte alle esigenze imposte dalla pandemia.

Inoltre, ci rendiamo conto che è bello celebrare il successo di una laurea con amici e parenti: in questi locali la proclamazione del voto può essere condivisa con le persone più vicine”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa