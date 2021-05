Cercare casa a Milano: 4 consigli per evitare perdite di tempo

Hai bisogno di cercare una nuova casa a Milano e sei convinto che internet sia una grande risorsa per evitare inutili perdite di tempo e trovare l'immobile perfetto per le tue esigenze?

Hai ragione: al giorno d'oggi vale sicuramente la pena cercare casa online perché esistono alcuni portali che sono specializzati proprio in questo e che raccolgono migliaia di annunci interessanti. Bisogna però prestare sempre molta attenzione al sito web che si sceglie perchè non tutti sono affidabili e si rischiano brutte sorprese.

Ecco dunque alcuni consigli per evitare spiacevoli inconvenienti e trovare casa a Milano online in modo semplice e senza rischi.

#1 Cercare casa sul portale giusto

Innanzitutto, per evitare il rischio di incappare in qualche truffa o in un annuncio falso, conviene sempre affidarsi ad un portale che sia famoso, serio ed affidabile. La cosa migliore in assoluto è scegliere un sito che raccolga gli annunci delle agenzie immobiliari perché in questo modo è praticamente impossibile rischiare truffe o brutte sorprese. In molti oggi consigliano di cercare casa con BeeTheCity e questa è sicuramente un'ottima idea. Si tratta infatti di un portale di riferimento ormai, sia per chi è alla ricerca di un immobile a Milano che per le varie agenzie presenti sul territorio. Dotato di un algoritmo di ultima generazione, BeeTheCity permette di trovare esattamente quello che si sta cercando, selezionando ogni giorno le migliori opportunità presenti sul mercato.

#2 Evitare gli annunci inseriti da privati

Per stare il più lontano possibile da qualsiasi rischio, ti conviene sempre evitare gli annunci inseriti da un privato. Se infatti le agenzie immobiliari possono offrirti delle garanzie, un proprietario che mette in vendita la propria casa in completa autonomia potrebbe avere molto da nascondere. In tanti casi l'immobile addirittura non esiste nemmeno ma viene richiesta una caparra iniziale che naturalmente non sarà mai restituita. Questo non significa che tutti gli annunci pubblicati da privati siano pericolosi, ma di certo il rischio è nettamente alto e per stare tranquilli vale la pena evitarli.

#3 Esplorare la zona o il quartiere della casa

Se ti affidi a portali come BeeTheCity, ti verranno proposti direttamente determinati quartieri di Milano considerati i migliori in base all'algoritmo e alle tue preferenze. Nonostante questo però vale sempre la pena esplorare la zona perché si tratta di un dettaglio fondamentale quando si sceglie di andare a vivere in un luogo diverso da quello abituale. Lo puoi fare personalmente, ma anche sfruttando i mezzi digitali. Ti basta infatti collegarti a Google Maps per dare una sbirciatina al quartiere in questione e vedere le varie strade che lo attraversano.

#4 Non lasciarti scoraggiare dal prezzo

Il prezzo di una casa è spesso maggiorato rispetto al suo valore, perché come è naturale che sia le agenzie o gli stessi venditori cercano di guadagnare il più possibile proponendo una cifra tendente all'alto. Non lasciarti quindi scoraggiare da questo fattore, perché nella maggior parte dei casi in sede di trattativa si riesce ad abbassare il prezzo e raggiungere un accordo che soddisfi tutti quanti.