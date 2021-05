ChiantiBanca, per ostacolo a Bankitalia 4 condanne e 11 assoluzioni

Condannati a 1 anno e 6 mesi l'ex direttore generale Andrea Bianchi, a 1 anno e 2 mesi l'ex vicepresidente vicario Stefano Mecocci e il presidente del collegio sindacale Enzo Barbucci, 10 mesi per l'ex presidente Claudio Corsi. Oltre a questo dovranno risarcire il danno con una provvisionale di 6mila euro. Tra gli 11 assolti ex membri del cda e del collegio dei revisori dei conti.

L'accusa di falso in bilancio è caduta per i 4 condannati. La procura aveva chiesto condanne tra i 2 e i 3 anni per tutti e 15 gli imputati.

Tramite una modifica successiva dei verbali, un prodotto bancario Btp 2046 acquistato per 100 milioni di euro in valore nominale tra il 30 marzo e l'1 aprile 2015 è stato riclassificato come Htm (detenibile fino a scadenza) per un valore di 126 milioni di euro.

Gli indagati avrebbero omesso inoltre di dedurre dal patrimonio 22,6 milioni circa di negativo, derivante dalle perdite.