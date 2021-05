Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi nuovo segretario generale

Fabio Franchi è il nuovo segretario generale della Cisl di Firenze-Prato. Lo ha eletto stamani il Consiglio generale del sindacato territoriale in sostituzione di Roberto Pistonina, che il 14 Maggio scorso è stato eletto nella Segreteria della Cisl toscana. Franchi faceva già parte della Segreteria Cisl Firenze-Prato, come segretario generale aggiunto. A comporre la segreteria provinciale, su sua proposta, saranno anche Erika Caparrini (che già ne faceva parte) e Marco Bucci, finora segretario regionale della Funzione Pubblica Cisl.

Ai lavori del Consiglio Generale era presente anche il segretario generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra.

“Malgrado chi dice il contrario - ha detto Franchi - del sindacato in questo paese c’è ancora bisogno, perché dove siamo presenti ci sono più tutele, più reddito, più sicurezza. Ma anche il sindacato deve rinnovare la propria rappresentanza, mettendo al centro le persone e il territorio in cui esse vivono e favorendo la loro partecipazione attiva. Solo così sapremo rispondere ai nuovi bisogni emergenti, che saranno ulteriormente acuiti dalla pandemia, in una società in cui l’eguaglianza delle opportunità, le condizioni di lavoro dignitose e sicure, la protezione e l’inclusione sociale, son ben lontani dall’essere compiuti. Il nostro ruolo è quello di non accontentarci di come stanno andando le cose, ma non possiamo limitarci a dare la colpa a qualcun altro: fare sindacato vuol dire produrre cambiamento sociale e per farlo dobbiamo esserci e fare la nostra parte.”

Nella sua relazione Franchi ha parlato anche della battaglia per la sicurezza sul lavoro, ricordando l’iniziativa unitaria del 7 Maggio a Prato, dopo le morti di Sabri Jaballah e Luana D’Orazio. “Il dolore straziate della mamma di Sabri e allo stesso tempo la sua composta dignità – ha detto – ci chiede di non girarci dall’altra parte. Morire di lavoro è intollerabile.”

Cinquantatré anni, valdarnese di Pian di Scò, sposato con due figlie, Fabio Franchi ha iniziato a lavorare nel 1989 come magazziniere, iscrivendosi subito alla Cisl, prima di essere assunto alla Pirelli di Figline Valdarno nel 1991. Qui ha iniziato il suo impegno sindacale come delegato aziendale, diventando operatore a tempo pieno della Fim nel 2003 ed entrando a far parte della segreteria provinciale dei metalmeccanici Cisl nel 2009. Al congresso del 2013 è stato eletto nella Segreteria Cisl Firenze-Prato, di cui è diventato segretario generale aggiunto nel 2019, occupandosi in particolare di industria, mercato del lavoro e socio-sanitario.

Fonte: Cisl Firenze-Prato - Ufficio Stampa